RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Impegno encomiabile. Questo Catania potrà lottare al vertice fino all’ultimo istante”

“La legge del Massimino conferma il Catania in cima alla classifica. Era la partita più difficile per l’avversario di livello, per l’assenza di otto uomini di movimento. Toscano ha adattato e ricucito, la squadra ha risposto con un carattere e una rabbia fuori dal comune”, riporta La Sicilia. “Il Catania gioca per i tifosi, per se stesso, per Cicerelli, Aloi e chi per ora è costretto a curarsi per rientrare. Il 2-0 al Crotone è la conferma che quest’anno il gruppo potrà lottare al vertice fino all’ultimo istante. Con passione, trasporto, incisività e ambizioni”, si legge.

Le scelte per certi versi obbligate di Toscano di collocare Allegretto in difesa, D’Ausilio sulla trequarti con Lunetta spostato sulla corsia di sinistra “hanno funzionato come un orologio svizzero fin dal primo istante”. Il Catania “ha fatto blocco unico e invalicabile bloccando le linee di passaggio agli avversari e soprattutto la vitalità di Maggio”. Bene i rossazzurri nella ripartenze in velocità, “ma anche con una manovra che si è sviluppata sulle corsie”, gestendo palla e presidiando mediana e trequarti. Il secondo tempo “ha confermato il carattere del Catania, la spinta della squadra, l’attenzione nella fase difensiva”.

“I quasi 18mila hanno celebrato questa vittoria difficile ma conquistata in maniera limpida con un impegno encomiabile. Dini non ha mai preso gol in casa, la squadra tra le mura amiche ha segnato 20 reti in totale, Lunetta è tornato il capocannoniere del Catania con pieno merito, lo ‘Squalo’ Forte si è battuto come sempre come un Sandokan siciliano. La squadra ha vinto da vera capolista che adesso può ambire a conservare il primo posto a lungo”, si legge. Mister Toscano ieri “ha gioito solo per qualche istante quando il pubblico ha urlato «Vogliamo la Serie B» durante il giro di campo dei suoi uomini. Poi ha aperto un nuovo capitolo di questa corsa verso il titolo d’inverno. Poi… poi chissà…”.

