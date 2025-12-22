RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez, concrete possibilità di rinnovo? Sul mercato la notizia è che non ci saranno rivoluzioni”

Il quotidiano La Sicilia parla anche del capitolo rinnovo con riferimento al contratto in scadenza di Kaleb Jimenez. “Per il rinnovo se ne riparlerà dopo la sosta, come ha confermato il ragazzo nelle interviste post partita. Sarebbe un peccato perderlo a fine stagione, ma dalle sue parole esistono possibilità concrete, ma tutte da discutere nelle opportune sedi. Ci chiediamo: ma Kaleb – che ai suoi amici dell’Atalanta ha confidato tutta la sua felicità nel vivere il contesto rossazzurro – può andare via da un ambiente che lo supporta e con il quale vuole e può vincere?”, si legge.

Adesso il Catania osserva un periodo di sosta, per poi riprendere a ridosso della settimana di preparazione del confronto di Foggia. La società ha già in testa gli obiettivi di mercato. “Bruzzaniti potrebbe diventare il sostituto di Cicerelli in attesa che Emmanuele guarisca. Si accostano altri nomi al Catania: sicuramente arriveranno un mediano al posto di Aloi, forse un trequartista e un difensore. Non ci saranno rivoluzioni, ecco la notizia. La programmazione estiva, supportata dai risultati, sta facendo il proprio corso. E per una volta Catania e il Catania potranno brindare a un futuro migliore”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***