domenica, 28 Dicembre 2025
Catania News
Catania News

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, l’editore: “Felice di sapere che gente come Pelligra voglia sempre di più investire nell’Isola”

foto Catania FC

A Casa Cipriani, famoso hotel e ristorante che rappresenta una delle eccellenze al centro di New York, l’editore de ‘La Sicilia’ Salvatore Palella e il presidente del Catania Rosario Pelligra hanno trascorso qualche ora insieme. “Un primo incontro risultato molto produttivo sotto il profilo umano ma anche importante per programmare interventi sul territorio siciliano sul quale i due capi d’azienda stanno investendo già da tempo”, riporta il quotidiano.

Ross Pelligra e Salvatore Palella avevano già stretto un primo accordo alla fine dell’estate. «E il rapporto sarà rafforzato perché c’è la volontà di entrambi», ha affermato Palella al termine della giornata trascorsa insieme a Rosario Pelligra. «Questo è stato il primo incontro, ma sono sicuro che ce ne saranno altri. Rosario è un uomo di grande personalità, un vero imprenditore di cui la Sicilia aveva bisogno. Sono felice di sapere che gente come Ross voglia sempre di più investire nell’Isola. Sono rimasto impressionato dalla storia familiare di Pelligra e dall’amore che ha verso la sua terra», le sue parole.

Ross Pelligra e Salvatore Palella si sono dati appuntamento a Catania per “sviluppare i propri progetti e per dare vita a iniziative che possano favorire opportunità di sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse sotto l’aspetto turistico, sociale, commerciale”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

