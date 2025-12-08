lunedì, 8 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Martic, tecnico e medici decideranno a ridosso della partenza per la Basilicata”

foto Catania FC

“Riposo fino a domani. Il Catania si ferma dopo aver fatto gli straordinari per la trasferta di Picerno e per il confronto interno con il Crotone anticipato a venerdì sera. Sabato mattina i calciatori si sono allenati, poi sono partiti per una piccola vacanza. Si ritroveranno allo stadio per riprendere ad allenarsi in vista della gara di Potenza”, riporta La Sicilia.

“Il tecnico Toscano ha già recuperato Raimo (confidenza da riprendere con il clima agonistico ma grande ovazione del pubblico al suo rientro in campo) e potrebbe anche ritrovare Martic per difesa e centrocampo dopo tre mesi di stop: l’infortunio a Cosenza il 14 settembre sembra ormai smaltito ed è possibile ipotizzare una convocazione per il match in Basilicata. Decideranno tecnico e medici a ridosso della partenza del gruppo”, si legge. “Altro rientro fondamentale è quello del capitano Francesco Di Tacchio che ha scontato un turno di squalifica soffrendo allo stadio, in tribuna, durante Catania-Crotone”.

