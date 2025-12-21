RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Momento di grande unione tra le componenti. Conta anche la presenza di Pelligra”

Catania di scena al “Massimino” contro l’Atalanta U23. Un avversario “giovane, veloce, imprevedibile. Settore giovanile di un club di primo livello, ha talenti pronti a sbocciare e per questo motivi dirottati nell’inferno di una categoria difficile da gestire fino in fondo, tra FVS sgangherati, campi trappola, ma anche luoghi come il Massimino dal quale sono transitate tutte le più belle realtà della massima categoria”, riporta La Sicilia.

“Il Catania torna in casa per confermare un paio di numeri importanti (la rete di Dini imbattuta, lo zero nella casella delle sconfitte per esempio) ma soprattutto per offrire una prestazione degna del percorso fin qui portato avanti complessivamente”, si legge. Superfluo fare conti perchè nel girone di ritorno “comincerà un altro campionato. Quello con il mercato in corso che può confermare o stravolgere la forza di tutte le squadre, tutte quante; perchè dal 4 gennaio in poi ogni partita peserà il doppio con l’avvicinarsi dei traguardi che ogni club insegue; perchè la tenuta atletica dopo la sosta inciderà così come il programma di recupero dopo le sacrosante ferie dei calciatori”.

“A tempo debito verrà valutato ogni aspetto, al Catania conta l’oggi, contano i 90′ contro i bergamaschi. Conta anche la presenza del patron Pelligra che in un momento di grande unione tra le varie componenti, sta programmando alcuni aspetti fondamentali della vita societaria: il mercato, l’ingresso a Torre del Grifo di tutte le squadre, non solo della Serie C, gli investimenti per fare del Catania un società ancora più solida e ambiziosa. Oggi, dopo anni di sorrisini e scetticismo, le disgrazie maturate sul campo e il primato che fino al turno passato era un fatto concreto, hanno reso l’ambiente più compatto”, evidenzia il quotidiano.

I catanesi sono pronti a stringersi una volta di più accanto ai calciatori. “Che, dal canto loro, fatta eccezione per un paio di passaggi a vuoto, hanno sempre sudato la gloriosa casacca rossazzurra. E allora, ecco che scatta l’impeto d’orgoglio tutto cittadino, tutto marca Liotru. Toscano ha sempre detto che è un vantaggio che in Italia in pochi possono vantare. E chiede una maggiore applicazione, la correzione di qualche lacuna, chiede lucidità e gol. Almeno uno in più rispetto agli avversari”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

