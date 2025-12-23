martedì, 23 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoRASSEGNA STAMPA - La Sicilia: "Pochi aggiustamenti sul mercato. Luperini, discorsi in...
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pochi aggiustamenti sul mercato. Luperini, discorsi in atto con il Gubbio. Bruzzaniti, discussione costruttiva e produttiva col Pineto”

Redazione
By Redazione
0
756
foto Catania FC

“Dai record del Massimino al mercato. Dalle celebrazioni per il primato in Serie C e per lo zero nella casella dele sconfitte e dei gol beccati alle possibili trattative”. Il Catania “non farà rivoluzioni, ma pochi aggiustamenti. Ed è una svolta epocale che il lavoro della società, da Pelligra a Grella, da Zarbano fino al braccio operativo delle trattative, ovvero Ivano Pastore, hanno scritto non in questa fase della stagione, bensì in estate quando hanno costruito squadra senza lasciare particolari importanti per strada. E il confronto continuo con l’allenatore Toscano continua anche adesso”, riporta La Sicilia.

Mancando all’appello Cicerelli e Aloi “intanto deve aggiungere i due di ruolo: un fantasista e un mediano. Con il Pineto per Bruzzaniti anche ieri gli emissari del Catania hanno discusso in maniera costruttiva e produttiva in modo particolare. C’è il gradimento del ragazzo, bisogna limare qualche differenza di prezzo e respingere l’azione di disturbo di tante altre società a cui, evidentemente, piace il giocatore”, si legge. Ancora rumors di mercato da Potenza per Caturano, che resta in Sicilia. “De Rose potrebbe andare al Cosenza, mentre Luperini ha discorsi in atto con il Gubbio”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania lanciato e organizzato, segnano tutti. Migliore difesa d’Europa in casa”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tra abbonati e paganti più di 177mila persone allo stadio”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CATANIA SOCIAL – Caturano: “Avanti per la nostra strada”

Redazione - 0
Salvatore Caturano guarda con fiducia al girone di ritorno. L'attaccante del Catania, ancora a secco di reti in maglia rossazzurra, scalpita in vista del...

STAMPA ABRUZZESE: “Catania-Bruzzaniti, asse caldissimo”

MERCATO: il Trapani ridimensiona le spese, anche il Catania valuta profili granata

MERCATO: Gyabuaa, concorrenza del Mantova

RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, tra abbonati e paganti più di 177mila persone allo stadio”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency