RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Pochi aggiustamenti sul mercato. Luperini, discorsi in atto con il Gubbio. Bruzzaniti, discussione costruttiva e produttiva col Pineto”

“Dai record del Massimino al mercato. Dalle celebrazioni per il primato in Serie C e per lo zero nella casella dele sconfitte e dei gol beccati alle possibili trattative”. Il Catania “non farà rivoluzioni, ma pochi aggiustamenti. Ed è una svolta epocale che il lavoro della società, da Pelligra a Grella, da Zarbano fino al braccio operativo delle trattative, ovvero Ivano Pastore, hanno scritto non in questa fase della stagione, bensì in estate quando hanno costruito squadra senza lasciare particolari importanti per strada. E il confronto continuo con l’allenatore Toscano continua anche adesso”, riporta La Sicilia.

Mancando all’appello Cicerelli e Aloi “intanto deve aggiungere i due di ruolo: un fantasista e un mediano. Con il Pineto per Bruzzaniti anche ieri gli emissari del Catania hanno discusso in maniera costruttiva e produttiva in modo particolare. C’è il gradimento del ragazzo, bisogna limare qualche differenza di prezzo e respingere l’azione di disturbo di tante altre società a cui, evidentemente, piace il giocatore”, si legge. Ancora rumors di mercato da Potenza per Caturano, che resta in Sicilia. “De Rose potrebbe andare al Cosenza, mentre Luperini ha discorsi in atto con il Gubbio”.

