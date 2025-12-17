mercoledì, 17 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Polemiche per il gol annullato a Rolfini ancora argomento di dibattito, servono risposte immediate sul campo”

“Le polemiche per il gol annullato a Rolfini nel finale di Potenza-Catania sono ancora argomento di dibattito a livello nazionale. Il club rossazzurro dopo aver segnalato, denunciato verbalmente, non è più tornato sull’argomento. Ma a Potenza se ne parla ancora per via dei commenti social – alcuni dei quali, ovviamente fuori luogo, insultano le due città, ma sono i soliti “leoni da tastiera” – e se ne parla anche a Salerno per questioni legate alla concorrenza tra piazze che lottano per il primo posto in Serie C”, riporta La Sicilia. “Fino a venerdi, momento in cui alcune squadre torneranno in campo (si giocano Cerignola-Benevento, Cosenza-Cavese, Giugliano-Casertana) si parlerà ancora dell’episodio, ma ormai non si può tornare indietro e se sui social impazza la bufera degli opinionisti, sul campo il Catania dovrà dare risposte immediate”, si legge.

