RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Potenza sereno, Catania cosciente della sicurezza acquisita”

Domenica pomeriggio, Catania di scena a Potenza. Padroni di casa galvanizzati dal passaggio del turno in Coppa Italia Serie C, aggiungendo che “contro il Catania tutti vogliono offrire il massimo per vivere la giornata perfetta e mettere in difficoltà una squadra blasonata ma in questo momento anche la prima della classe”, riporta La Sicilia. Al Potenza non mancheranno certamente motivazioni ed equilibrio. I lucani faranno i conti con molte assenze. Tre in attacco (Schimmenti, Anatriello e D’Auria), Castorani in mediana e Camigliano in difesa. “Al di là d tutto, il Potenza sa di non avere molto da perdere e agirà con una serenità che potrebbe rappresentare un valore aggiunto. Il Catania sa di non dover sbagliare ma è anche cosciente della sicurezza acquisita con il passare delle giornate di campionato”, si legge.

“Toscano ha incalzato durante gli allenamenti di questa settimana rafforzando il concetto di concentrazione, collaborazione tra reparti, sacrificio” per sopperire alle difficoltà di un organico “che è stato ridotto fino all’osso anche se contro il Crotone, per esempio, è tornato Raimo che sarà ancora più rodato e avrà un’autonomia maggiore”. Anche questo rappresenta “un segnale di normalità che sta per tornare in casa rossazzurra. In questa stagione i segnali da parte del gruppo sono stati forti, talmente forti da portare il Catania in cima alla classifica”. La possibilità di essere Campione d’inverno “vale solo per le statistiche, ma girare la prima parte della stagione guardando tutti dall’alto sarebbe una bellissima sensazione”.

