RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Ripresa allenamenti riconsegna al Catania certezze”

“La ripresa degli allenamenti, nel pomeriggio, ha riconsegnato al Catania certezze per organizzare la trasferta di Potenza, lottando più che mai per conservare il primato in classifica”, riporta La Sicilia. Di Tacchio ha scontato il turno di squalifica, Raimo sta meglio ed è già rientrato in campo nel finale del match contro il Crotone. “Potrebbero aggiungersi altri due, persino tre nomi tra i convocati. Pieraccini migliora a vista d’occhio, forse Toscano lo convocherà ma cosciente di poterlo impiegare part time. Migliora pure Donnarumma e per l’esterno vale lo stesso principio: se dovesse andare a Potenza non potrebbe sostenere un tempo esteso sul campo. Martic? Anche il jolly di difesa e centrocampo, dopo un’assenza prolungata, dovrebbe finalmente esserci”, si legge.

