RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Se tutto dovesse filare liscio, domenica Toscano avrà quattro giocatori in più”

Il Catania monitora le condizioni di Pieraccini e Donnarumma, quando si avvicina la trasferta di Potenza. “Il difensore e il laterale sinistro ieri si sono allenati tenendo un buon ritmo e facendo emergere ancora netti progressi”, riporta La Sicilia. Domenica potrebbero essere inseriti nella lista dei convocati. “Il metodo seguito con Raimo, ricollocato in campo nel finale dopo due mesi di stop per un malanno diventato ormai un lontano ricordo, potrebbe essere ripetuto”, si legge.

“Il quadro d’insieme, rispetto alla sfida contro il Crotone, è nettamente meno allarmante. Di Tacchio è tornato dopo la squalifica e sarà il solito perno in mediana; Martic sembra ormai rientrato dopo tre mesi”. Per l’eventuale inserimento anche di quest’ultimo nell’elenco delle convocazion “l’ultima parola spetta al tecnico e allo staff medico che monitora anche l’austriaco. Se tutto dovesse filare liscio, insomma, Toscano avrà quattro giocatori in più. Uno a tempo pieno certamente (capitan Di Tacchio), gli altri tre part time (Martic, Donnarumma e Pieraccini). In più Raimo avrà un’autonomia maggiore rispetto all’apparizione – più che mai positiva – contro il Crotone”, evidenzia l’articolo di giovanni Finocchiaro.

