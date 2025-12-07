RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Si lavora con uno spirito diverso e tanti sorrisi. Martic potrebbe essere convocato a Potenza”

“Il riposo del fine settimana era stato pattuito in anticipo. Ma il giorno dopo la gara con il Crotone, alle 10 del mattino, i giocatori del Catania erano di nuovo al Massimino. Un tifoso che aspetta fuori dall’impianto ironizza mentre i ragazzi entrano sorridenti nella piazzuola davanti la tribuna centrale: «Potevate dormire direttamente sul rettangolo verde. Sempre qui siete». Si lavora con uno spirito diverso”, riporta La Sicilia.

“Lunetta torna sul luogo del trionfo personale e di squadra con passo spedito varcando i cancelli più che mai allegro; Casasola e gli altri che hanno giocato tutta la partita arrivano di gran carriera e rimangono ai fianchi di coloro che devono faticare di più perchè non hanno giocato o sono entrati nel finale contro i calabresi. Gli infortunati in prossimità del recupero sono già in infermeria. Di Tacchio che ha scontato la squalifica arriva prima di tutti come sempre, i dirigenti vanno in campo per osservare e commentare. Toscano non abbassa ritmi e attenzione”, si legge.

A seduta conclusa, i giocatori escono “mentre in piazza Spedini il mercato rionale del sabato è ancora in corso, ma da lì a poco si toglieranno le tende per andare a pranzare”. I proprietari delle bancarelle sono tutti tifosi. C’è chi parla di Di Gennaro («che partita contro Gomez, non l’ha fatto muovere. Deve giocare sempre»), via via escono gli altri calciatori rossazzurri. “Raimo sorride sempre. Stavolta più del solito. Il suo ritorno in campo è stato accolto con un boato”.

Ora il Catania riposerà fino a martedì. “Ma ci sarà chi, come Martic, continuerà il percorso di recupero che sembra arrivato alla fine. A Potenza potrebbe essere convocato” dopo l’infortunio accusato il 14 settembre a Cosenza. “Tre mesi di pazienza e cure. Adesso il gigante austriaco prepara una nuova rincorsa per dare un apporto in difesa o a centrocampo”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

