RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Tifosi al centro della scena anche sotto la pioggia. Pelligra si è goduto lo spettacolo”

“Zuppi alla meta. E in vetta pur in coabitazione col Benevento”, riporta La Sicilia. Nonostante l’abbondante pioggia il pubblico ha risposto presente. “I tifosi di Curva Nord e Curva Sud sono rimasti al centro della scena nonostante la pioggia, anche in tribuna B in pochi hanno trovato riparo sotto le tribune. Il Catania si ama anche così, buscandosi un raffreddore natalizio e le solenni, reiterate cazziate di mogli, mariti e parenti. Ma un successo come quello di ieri vale ogni rischio. E ogni impropero di fronte al termometro che segna 39 di febbre”, si legge.

“La Nord ha preso posto nei punti focali dopo 40 minuti srotolando uno striscione per protestare contro l’inserimento delle squadra B nei campionati. Anche la Sud ha esposto un messaggio di contestazione contro il calcio moderno e le decisioni del palazzo. In tribuna B un lenzuolo con lo stesso messaggio, durante la gara sono stati rinnovati i cori che non condividono queste decisioni. Stadio stracolmo, in tribuna Vip Ross Pelligra s’è goduto lo spettacolo esultando ai gol accanto al vice presidente Vincenzo Grella, salutando il pubblico che a fine gara lo ha circondato d’affetto e poi intrattenendosi con i i giocatori felici per una vittoria pesantissima che conferma forza e ambizioni del club e dell’intero ambiente”, sottolinea l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

Il sostegno del pubblico ha trasmesso energia ai giocatori “che hanno sfruttato il fattore campo e devono continuare a farlo anche nel girone di ritorno. Alla fine il giro di campo con i cori tradizionali e bene auguranti: «Vogliamo la Serie B», «Siamo sempre con voi», «Buon Natale a noi» e via con tutti gli slogan positivi che fanno di Catania finalmente una realtà che può ambire al salto di categoria. Non è scontato, ci sarà da lottare, ma con un sostegno del genere avvicinarsi a una storica promozione può essere un vantaggio importante. Forse anche decisivo”.

