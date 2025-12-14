RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano chiede concentrazione immediata e continua”

“Da un lato la squadra lucana vorrebbe disputare la partita dell’anno perchè soltanto così si avvicinerebbe al valore reale dei rossazzurri. Dall’altro sa che scoprendo il fianco a giocatori esperti e cinici verrebbe trafitta più volte”: è quanto sottolinea il quotidiano La Sicilia in merito al Potenza, avversario del Catania questo pomeriggio al ‘Viviani’. Mister Toscano chiede “concentrazione immediata e continua contro un avversario che sa costruire il gioco dal basso e non è per nulla dimesso”. Tra le insidie dell’incontro spicca il fatto che il Potenza, malgrado i tanti assenti e reduce dalla fatica accumulata in Coppa Italia, ha entusiasmo dopo avere centrato lo storico approdo in semifinale e viene da cinque risultati utili di fila in campionato, non avendo finora mai perso tra le mura amiche.

Nessuna previsione. “Ci sono mille esempi di gare dall’esito apparentemente scontato che poi si sono trasformate in trappole”. Lo stesso Catania è caduto a Casarano contro una squadra che non vedeva la luce da cinque giornate: sulle tribune, prima del via, si dibatteva sul numero di gol che avrebbe segnato il Catania,. Sembra che la lezione sia serviva in casa di un Catania che arriva alla sfida di Potenza “con qualche buona sensazione dettata da recuperi importanti”. Vedi “la novità graditissima del rientro di Di Tacchio”.

Avere in panchina anche Pieraccini e Donnarumma “è un toccasana per un allenatore che è stato costretto a schierare in emergenza un Catania quasi senza cambi”. Fermo restando che, in questo momento, “il minutaggio di chi si è riaggregato al gruppo è limitato”. Raimo, rientrato contro il Crotone, si avvicina “a un eventuale altro impiego con un minutaggio più esteso. Prove generali che potrebbero coinvolgere anche gli altri rientranti se dovesse servire”.

