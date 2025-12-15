RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano dà voce alla protesta del Catania, anche Cicerelli contrariato”

“Il Catania alza i toni e invece di restare in silenzio dopo l’episodio del gol annullato a Rolfini, dà voce alla protesta. Ieri a Potenza ci ha pensato il tecnico Domenico Toscano a parlare per conto del club e ripetendo la stessa frase più e più volte: «Così non ci stiamo, ogni episodio che evochiamo con il Fvs viene assegnato a sfavore del Catania. Io non penso male, ma… non voglio pensare che il Catania in vetta dia fastidio»”, riporta La Sicilia.

“Anche un ragazzo sempre pacato come Emmanuele Cicerelli alla fine di una partita che ha seguito circondato dai tifosi del Potenza – nella parte bassa della tribuna distinti – portandosi lentamente e sorretto dalla stampelle verso lo spogliatoio, non è che fosse sereno dopo aver visto una gara del genere. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma nel dialogo scambiato a riflettori spenti, il trequartista del Catania era… contrariato. Diciamo così. Prima era spuntato allo stadio, ai bordi del campo, abbracciato da tutti i compagni e dallo staff: «A casa si soffre, tanto vale essere qui vicino ai miei compagni»”, si legge.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***