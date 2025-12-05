venerdì, 5 Dicembre 2025
RASSEGNA STAMPA – TuttoSport: “Per difendere la vetta solitaria servirà il miglior Catania”

foto Catania FC

“Un avversario ostico e le assenze di elementi chiave, sono questi i maggiori ostacoli per il Catania nella sfida di stasera contro il Crotone”, riporta TuttoSport. Si sottolinea il fatto che tante cose sono cambiate rispetto all’esordio stagionale in Coppa Italia proprio con il Crotone. Gli etnei “hanno fatto progressi importanti che sono valsi un meritato primato”. Tuttavia bisogna evitare momenti in cui “si spegne la luce” e soprattutto nelle ultime gare “è emersa una certa difficoltà a realizzare il colpo del ko per mettere al sicuro il risultato. Un piccolo campanello d’allarme che non va, però, sottovalutato nell’ottica di una sfida lunga e logorante”.

“L’obiettivo è difendere la vetta solitaria. Per farlo servirà il miglior Catania”. Certo, le assenze non aiutano ma in attesa dei recuperi e del mercato di gennaio, in casa rossazzurra bisogna “fare di necessità virtù per raccogliere il maggior numero di punti e arrivare al giro di boa del campionato guardando tutti dall’alto”, evidenzia l’articolo a firma di Vittorio Sangiorgi.

