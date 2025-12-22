REAZIONI SOCIAL – Da Forte a Lunetta: “La vittoria ad ogni costo. 2025 chiuso nel migliore dei modi, ora un grande 2026”

Ieri abbiamo riportato le parole di Matteo Di Gennaro, a commento dell’ultima vittoria rossazzurra nel girone d’andata e con tanta voglia di vivere uno strepitoso 2026. Altri giocatori del Catania hanno manifestato tutta la loro felicità, via social, dopo il 2-0 inflitto all’Atalanta U23 e, in generale, parlando del 2025 che volge al termine.

Andrea Dini, portierone della squadra di Mimmo Toscano che ha tenuto ancora una volta la porta inviolata al “Massimino” (nessuna rete subita in casa nel girone d’andata, scrive: “Vittoria, clean sheet, orgoglioso di questa famiglia!! ❤️💙“. Gabriel Lunetta, migliore realizzatore etneo insieme con Forte a quota 7 gol, aggiunge: “Chiudiamo questo 2025 nel migliore dei modi, in attesa di un grande 2026 un Buon Natale a tutti”. Kaleb Jimenez, scherzosamente, scrive al compagno: “Adesso fai i post prima di me…”. Lo stesso Jimenez rivolge gli auguri a tutti: “Feliz navidad muchachos… ❤️💙🎄“ e pubblica una foto che lo ritrae in un momento in cui abbraccia Alex Rolfini (menzionandolo con il soprannome “cobra”), protagonista nell’azione del gol del 2-0 contro i bergamaschi.

Francesco Forte evidenzia l’importanza dei tre punti conseguiti al cospetto dei nerazzurri “in ogni modo, ad ogni costo!”. Dalle parole del difensore Andrea Allegretto, invece, si percepisce una volta di più l’unione del gruppo: “Forti insieme!!” mentre Michele D’Ausilio viene riconosciuto dalla squadra, Lunetta in primis, come ‘il poeta’ per le frasi ed i pensieri che generalmente condivide sui social. In questo caso mette in risalto la frase “Quando non puoi più tornare indietro, accelera” citando Lunetta, il quale risponde: “Inchiniamoci poeta”. Segno di uno spogliatoio davvero unito e compatto, dentro e fuori dal campo. Un valore aggiunto per il Catania in vista del girone di ritorno.

