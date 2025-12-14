domenica, 14 Dicembre 2025
ROLFINI a Telecolor: “Siamo arrabbiati, il mio gol era regolare. Non credo ancora a quello che ho visto”

foto Catania FC

L’attaccante Alex Rolfini commenta il pareggio del Catania a Potenza ai microfoni di Telecolor e in particolare l’episodio del suo gol annullato per fuorigioco:

“Sinceramente siamo molto arrabbiati e amareggiati, abbiamo visto e rivisto l’azione del mio gol: era regolare. Con uno strumento come il FVS è assurdo… Potevamo portare a casa la vittoria. L’arbitro ha detto che c’era il dubbio, che non capiva: non ho parole, la rete era netta. Non credo ancora a quello che ho visto. Questo campo non è facile per nessuno, gli episodi in queste partite sono fondamentali. Sono davvero troppo amareggiato, è difficile mandare giù questo boccone amaro. Oggi comunque potevamo fare qualcosa in più, anche se quando vedi che tutti gli episodi ti vanno contro poi diventa difficile. Sto aspettando il primo gol, arriverà presto. Ne sono sicuro”.

