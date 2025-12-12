ROLFINI: il sogno Catania e la ricerca di un gol tanto atteso

“Se è valsa la pena di accettare di venire a giocare a Catania? Sì, ne è valsa la pena. E’ un sogno essere qui“. Alex Rolfini ebbe il piacere di rilasciare queste dichiarazioni un pò di tempo fa, in sala stampa, in coincidenza con la sua gara d’esordio in maglia rossazzurra. Avversaria la Salernitana, battuta 2-0 al “Massimino” in un incontro che si sarebbe potuto concludere anche con un passivo più ampio, a giudicare dalle tante occasioni da gol non concretizzate nella ripresa. Le successive apparizioni hanno visto Rolfini mettere a referto altri 4 gettoni di presenza per un totale di 120 minuti. Due ore complessive da quando milita nel Catania.

Un minutaggio, obiettivamente, poco elevato ma va detto che l’attaccante ha saltato le prime 10 partite stagionali (Coppa Italia compresa) più gran parte del ritiro. Il motivo? Un infortunio muscolare rivelatosi più serio del previsto. Lo staff medico decise di non forzare i tempi di recupero, assicurandosi che il ragazzo fosse perfettamente integro per il ritorno in campo. Rolfini, ad oggi, ha trovato poco spazio ed insegue un gol che, in competizioni ufficiali, manca dal lontano 26 gennaio quando militava tra le fila del Vicenza. Un lungo digiuno per un giocatore che, qualche mese dopo, decise di separarsi dal club veneto prima di sposare il progetto Catania.

Rolfini, quando chiamato in causa, ha dato la sua disponibilità assicurando un pò di brio negli ultimi metri. Cerca la brillantezza dei tempi migliori. A Vicenza ha sfiorato il raggiungimento della doppia cifra stagionale, ma soprattutto con i colori sociali dell’Ancona ha offerto il contributo migliore per numero di gol messi a segno: 19 nel 2021/22, conditi da 4 assist. Allora fu capocannoniere, rivelandosi grande protagonista e andando oltre l’obiettivo salvezza (campionato concluso in zona playoff, al quinto posto nel girone B di Serie C). Non a caso ebbe modo di definirlo l’anno della sua consacrazione.

Soprannominato ‘Cobra’, Rolfini proverà nelle prossime gare ad essere più incisivo in avanti sfruttando i minuti che mister Toscano gli concederà. La sua velocità e duttilità, unite all’abilità di giocare palla a terra e alla capacità di farsi trovare pronto in area di rigore, rappresentano una risorsa in più per il Catania. I tifosi aspettano di vedere all’opera il miglior Rolfini. Servono anche le reti della punta classe 1996, non c’è dubbio. La speranza è che l’attaccante nativo di Portomaggiore (provincia di Ferrara) riesca a dare anche una sua impronta nel contesto di un gruppo unito ed affiatato come quello rossazzurro.

