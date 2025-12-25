ROLFINI: prima chance da titolare a Foggia?

Potrebbe toccare a lui, domenica 4 gennaio, scendere in campo dal 1′ allo stadio “Pino Zaccheria” per sostituire lo squalificato Gabriel Lunetta. Un’assenza che pesa, quella del calciatore italo-francese spesso determinante per le sorti del Catania e calciatore importante nei meccanismi di gioco di mister Toscano. Alex Rolfini scalpita per disputare il suo primo match da titolare in maglia rossazzurra e, soprattutto, andare a segno per la prima volta tra le fila del Catania.

Jimenez alle spalle di Rolfini e Forte potrebbero essere la novità nel reparto offensivo etneo. Sempre che nel frattempo il Catania non metta già a disposizione di Toscano per la trasferta di Foggia l’eventuale rinforzo per l’attacco (Giovanni Bruzzaniti?). In ogni caso appare probabile che giochi dall’inizio Rolfini. L’ex Vicenza è andato più volte vicino alla prima segnatura in rossazzurro, soprattutto nelle ultime settimane quando, a Potenza, gli è stato annullato un gol regolare e, domenica scorsa, contro l’Atalanta U23 il palo gli ha negato la gioia della rete.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***