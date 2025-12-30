ROSSAZZURRI IN GIRO: Castellini in campo con continuità in Serie B

Oltre 1.400 minuti giocati con la maglia del Mantova totalizzando 16 presenze. “Mi sento bene – ha affermato di recente a mezzo stampa – sto giocando con regolarità. Mi alleno al massimo, cerco di eseguire quello che il mister mi richiede. E sono sempre a disposizione dentro e fuori dal campo”. La continuità che Alessio Castellini ricercava in Serie B, l’ha trovata scendendo quasi sempre in campo dal 1′ fino a questo momento.

I virgiliani occupano un deludente penultimo posto in classifica ma ci sono tante squadre nel mucchio e la salvezza è ancora alla portata, distante due lunghezze. Salvezza che determinerebbe il riscatto automatico del cartellino di Castellini dal Catania, permettendo alla società rossazzurra di fare cassa al termine della stagione. Viceversa il futuro sarebbe tutto da valutare a fine campionato. Impiegato prevalentemente da centrale di difesa – raramente terzino sinistro -, Castellini sta dando il suo valido contributo alla causa mantovana.

