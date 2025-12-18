giovedì, 18 Dicembre 2025
ROSSAZZURRI IN GIRO: Frisenna verso il prestito al Giugliano

foto Catania FC

Dovrebbe registrarsi un cambio di casacca per Giulio Frisenna. Il centrocampista catanese classe 2002, che il Catania in estate ha ceduto in prestito “secco” al Siracusa con cui ha totalizzato finora 10 presenze condite da un gol, sembra in procinto di trasferirsi altrove nella sessione invernale del calciomercato. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, Frisenna sarebbe diretto in un altro club del girone C di Serie C. Si tratta del Giugliano, pronto a prelevare con la stessa formula il giocatore dal Catania.

