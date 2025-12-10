ROSSAZZURRI IN GIRO: Leonardi colpisce ancora. Il Catania segue con attenzione i suoi progressi

Simone Leonardi, ancora lui. Il giovane attaccante catanese continua a dare il suo prezioso contributo alla causa della Ternana. Sceso in campo dal 1′ in Coppa Italia Serie C contro l’Union Brescia, ha avuto il merito di sbloccare il risultato al 24′ del primo tempo. Nello specifico Leonardi è stato abile ad incunearsi nell’area di rigore lombarda battendo il portiere con un tiro preciso. Un gol, il quinto stagionale, che ha spianato la strada verso la netta affermazione delle Fere (4-1 il risultato finale). E intanto il Catania, che lo ha ceduto in prestito ai rossoverdi, segue con sempre maggiore attenzione i progressi del ragazzo classe 2005.

La scelta di far maturare il calciatore in una squadra di livello in terza serie che gli consentisse di giocare con continuità, assimilando le idee di gioco di un allenatore che sapesse valorizzare al meglio le sue potenzialità, si è rivelata fino a questo momento azzeccata. Il ruolino di marcia di Leonardi è interessante, conferma la bontà dell’investimento effettuato dal Catania che, non a caso, gli ha fatto firmare un contratto della durata di cinque anni in estate. L’auspicio è che Leonardi continui ad accrescere il livello delle prestazioni, ritrovandosi il Catania a fine stagione un calciatore più maturo e, chissà, pronto a ritagliarsi il suo spazio con la maglia della propria città.

