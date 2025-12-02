ROSSAZZURRO DEL MESE: Forte bum bum, il Catania mette la freccia

E’ Francesco Forte il Rossazzurro TuttoCalcioCatania del mese di Novembre appena trascorso. Il Catania aveva bisogno anche delle sue reti per riconquistare la vetta della classifica e dimenticare la sconfitta di Casarano. Un ko riportato dopo una prestazione al di sotto delle attese ma nel contesto di una partita influenzata da una direzione arbitrale penalizzante per la squadra di mister Toscano.

Le successiva gare contro Latina e Picerno servivano per rialzare subito la testa e dare confortanti segnali di ripresa. Il Catania ha risposto con un doppio successo di misura, unico vero demerito lasciare in bilico il risultato fino alla fine. Chiudere almeno sul 2-0 sarebbe stato pienamente legittimo e meritato, in base al numero di occasioni prodotte. 6 punti, comunque, sono arrivati ed era questo che contava più d’ogni altra cosa. La firma, in entrambi i casi, di Forte che ha interrotto il digiuno di reti dopo oltre un mese realizzando due gol decisivi.

L’ex punta del Venezia sale così a quota 6 centri stagionali. Con una statistica particolarmente piacevole: quando entra nel tabellino dei marcatori, il Catania fa sempre bottino pieno. Ci riproverà domenica al cospetto di un avversario – il Crotone – che in carriera lo squalo ha già morso due volte su quattro. Contribuendo alle vittorie per 3-2 e 3-1 ottenute rispettivamente nel 2020 e 2022 con le maglie di Juve Stabia e Benevento nel campionato di Serie B.

