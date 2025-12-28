ROSSAZZURRO DEL MESE: Tiago Casasola, un treno sulla fascia destra

19 presenze, 20 se includiamo anche la Coppa Italia Serie C. Il laterale destro argentino Tiago Casasola non ha saltato una sola partita da quando indossa la maglia del Catania. A conferma dell’importante considerazione di cui gode presso l’allenatore ed i compagni di squadra. L’ex Ternana è un punto di riferimento per il Catania, tra i leader di un gruppo straordinariamente unito e compatto.

Le sue prestazioni hanno fatto registrare una crescita graduale e costante, correndo in lungo e in largo sulla fascia di sua competenza e sfornando quattro assist in mezza stagione. Ha anche sfiorato il gol a più riprese, soprattutto nell’ultimo periodo. Anche contro l’Atalanta U23, ultima gara del 2025, ci è andato molto vicino ma il palo gli ha negato la gioia della prima rete con la maglia del Catania. Appuntamento solo rinviato.

La redazione di TuttoCalcioCatania.com ritiene che sia stato proprio lui il migliore rossazzurro del mese di dicembre che volge al termine. Crotone, Potenza e Atalanta U23: un trittico di partite che lo ha visto grande protagonista, creando spesso e volentieri pericoli per le squadre avversarie con le sue accelerazioni, i suoi inserimenti e cross a beneficio dei compagni. Adesso Casasola è atteso da una seconda parte di stagione decisiva per le sorti del Catania. Servirà il contributo ancora più importante di un giocatore che, per robustezza fisica, tecnica di base, capacità di andare al cross, grinta e corsa è uno dei pezzi pregiati dell’intero campionato di Serie C.

