ROSSAZZURRO TUTTOCALCIOCATANIA 2025/26: Lunetta ancora al comando nella speciale classifica

foto Catania FC

Chi sarà il ‘Calciatore Rossazzurro TuttoCalcioCatania‘ della stagione 2025/26? Il migliore verrà fuori attraverso la maggioranza dei voti che, di gara in gara, attraverso i nostri sondaggi i tifosi attribuiscono al giocatore del Catania messosi più in evidenza. La situazione aggiornata alla 19/a giornata di campionato vede ancora davanti a tutti il jolly Gabriel Antonio Lunetta con 4 preferenze. Secondo gradino del podio per Emmanuele Cicerelli (3), assente dal campo da un mese per via del serio infortunio riportato nei minuti iniziali del match contro il Latina. Terzo gradino del podio per capitan Francesco Di Tacchio, condiviso con il trequartista Kaleb Jiménez, il laterale Tiago Casasola ed il portiere Andrea Dini (2). Seguono, con una preferenza, Michele D’Ausilio, Francesco Forte, Alessandro Quaini e Salvatore Aloi.

