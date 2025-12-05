SERIE C: 17/a giornata, le partite in programma. Insidia Trapani per la Salernitana, esami Cavese e Picerno per Benevento e Cosenza

Venerdì, sabato e domenica si scende in campo per la 17/a giornata del girone C di Serie C. Il prossimo turno si apre con l’anticipo di Catania, dove i rossazzurri ospitano il Crotone. Sabato, il Casarano proverà a rialzare la testa contro il Latina, che riparte in panchina da Gennaro Volpe al posto dell’esonerato Alessandro Bruno. Siracusa-Foggia sarà scontro diretto in chiave salvezza. Il Sorrento, fresco di ritorno alla vittoria in campionato contro l’Altamura, se la vedrà con un Potenza in ripresa. Il Giugliano, invece, punta ad interrompere la striscia negativa di risultati al cospetto del Team Altamura, altra compagine che non attraversa un momento felice.

Un Monopoli in flessione affronterà tra le mura amiche l’Atalanta U23, formazione dal rendimento altalenante. La Salernitana vuole voltare pagina dopo le cinque sberle rimediate a Benevento. All’Arechi sfiderà un Trapani a ridosso della zona playoff (al netto degli 8 punti di penalizzazione). Doppia trasferta ostica per le campane Casertana e Benevento, rispettivamente impegnate sui campi di Cerignola e Cavese. Il Cosenza, dopo la beffarda sconfitta di Foggia, tenterà di rialzare la testa in casa con l’AZ Picerno, squadra a caccia di punti salvezza e che occupa attualmente il fondo della classifica.

VENERDI’ 5 DICEMBRE

Catana – Crotone (20:30)

SABATO 6 DICEMBRE

Casarano – Latina (14:30)

Siracusa – Foggia (14:30)

Sorrento – Potenza (14:30)

Giugliano – Team Altamura (17:30)

DOMENICA 7 DICEMBRE

Monopoli – Atalanta U23 (14:30)

Salernitana – Trapani (14:30)

Audace Cerignola – Casertana (17:30)

Cavese – Benevento (17:30)

Cosenza – AZ Picerno (17:30)

CLASSIFICA

1.Catania 34 punti : gol fatti 27, gol subiti 8, diff. reti +19, gare giocate 16

2.Benevento 32 punti : gol fatti 32, gol subiti 12, diff. reti +20, gare giocate 16

3.Salernitana 31 punti : gol fatti 22, gol subiti 20, diff. reti +2, gare giocate 16

4.Cosenza 29 punti : gol fatti 30, gol subiti 17, diff. reti +13, gare giocate 16

5.Casertana 28 punti : gol fatti 23, gol subiti 19, diff. reti +4, gare giocate 16

6.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 14, diff. reti +9, gare giocate 16

7.Casarano 24 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 16

8.Potenza 23 punti : gol fatti 23, gol subiti 23, diff. reti =, gare giocate 16

9.Monopoli 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 20, diff. reti -2, gare giocate 16

10.Audace Cerignola 22 punti : gol fatti 20, gol subiti 22, diff. reti -2, gare giocate 16

11.Atalanta U23 21 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 16

12.*Trapani 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 15, diff. reti +10, gare giocate 16

13.Cavese 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 22, diff. reti -3, gare giocate 16

14.Sorrento 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 21, diff. reti -4, gare giocate 16

15.Team Altamura 16 punti : gol fatti 15, gol subiti 25, diff. reti -10, gare giocate 16

16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 16

17.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 20, diff. reti -11, gare giocate 16

18.Foggia 14 punti : gol fatti 10, gol subiti 26, diff. reti -16, gare giocate 16

19.Siracusa 13 punti : gol fatti 16, gol subiti 26, diff. reti -10, gare giocate 16

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 33, diff. reti -13, gare giocate 16

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

