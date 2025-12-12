SERIE C: 18/a giornata, il programma delle partite nel girone C

Sabato, domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la 18/a giornata. Salernitana in cerca di riscatto, di scena in trasferta contro il fanalino di coda Picerno, mentre Siracusa e Cosenza renderanno rispettivamente visita a Cavese e Trapani: punti salvezza in palio a Cava de’ Tirreni, al “Provinciale” – dove regna sovrana l’incertezza societaria in casa granata – un Cosenza all’inseguimento dei primissimi posti in classifica punta a fare bottino pieno.

Domenica l’attesa è principalmente rivolta sugli incontri in programma a Potenza e Benevento. I lucani sfidano un lanciatissimo Catania, i sanniti sperano in un passo falso della capolista e dovranno assicurarsi di piegare la resistenza del Giugliano. L’Atalanta U23, a caccia di un posto in zona playoff, affronterà in casa il Sorrento. Esame Latina per la Casertana, attuale quinta forza del torneo. Audace Cerignola chiamato a confermare i suoi progressi in quel di Altamura. Lunedì sera il Crotone, reduce dal ko di Catania in campionato e Potenza in Coppa Italia, cercherà di rialzare la testa allo “Scida” contro il Casarano dell’ex Chiricò. Derby pugliese tra Foggia e Monopoli: satanelli in lotta per non retrocedere, ospiti che mirano a recuperare il terreno perduto nella fascia di medio-alta classifica.

SABATO 13 DICEMBRE

AZ Picerno – Salernitana (14:30)

Cavese – Siracusa (14:30)

Trapani – Cosenza (14:30)

DOMENICA 14 DICEMBRE

Atalanta U23 – Sorrento (12:30)

Potenza – Catania (14:30)

Benevento – Giugliano (17:30)

Casertana – Latina (17:30)

Team Altamura – Audace Cerignola (20:30)

LUNEDI’ 15 DICEMBRE

Crotone – Casarano (20:30)

Foggia – Monopoli (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 37 punti : gol fatti 29, gol subiti 8, diff. reti +21, gare giocate 17

2.Benevento 35 punti : gol fatti 33, gol subiti 12, diff. reti +21, gare giocate 17

3.Salernitana 32 punti : gol fatti 23, gol subiti 21, diff. reti +2, gare giocate 17

4.Cosenza 32 punti : gol fatti 31, gol subiti 17, diff. reti +14, gare giocate 17

5.Casertana 29 punti : gol fatti 24, gol subiti 20, diff. reti +4, gare giocate 17

6.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 30, diff. reti -2, gare giocate 17

7.Monopoli 24 punti : gol fatti 19, gol subiti 21, diff. reti -2, gare giocate 17

8.Potenza 24 punti : gol fatti 25, gol subiti 25, diff. reti =, gare giocate 17

9.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 16, diff. reti +7, gare giocate 17

10.Audace Cerignola 23 punti : gol fatti 21, gol subiti 23, diff. reti -2, gare giocate 17

11.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 28, gol subiti 21, diff. reti +7, gare giocate 17

12.*Trapani 22 punti : gol fatti 26, gol subiti 16, diff. reti +10, gare giocate 17

13.Team Altamura 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 25, diff. reti -9, gare giocate 17

14.Cavese 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 23, diff. reti -4, gare giocate 17

15.Sorrento 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 23, diff. reti -4, gare giocate 17

16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 17

17.Latina 15 punti : gol fatti 10, gol subiti 21, diff. reti -11, gare giocate 17

18.Foggia 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 28, diff. reti -16, gare giocate 17

19.Siracusa 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 17

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 34, diff. reti -14, gare giocate 17

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

