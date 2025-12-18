SERIE C: 19/a giornata, ecco le partite in programma

Venerdì, sabato e domenica si torna in campo nel girone C di Serie C per l’ultima giornata del girone d’andata. Benevento, Cosenza e Casertana cercano continuità di vittorie rispettivamente a Cerignola, tra le mura amiche contro la Cavese e nel derby di Giugliano. La Salernitana, tornata alla vittoria la scorsa settimana, proverà a superare l’ostacolo Foggia all’Arechi. Un Picerno a caccia di punti salvezza dovrà vedersela in trasferta contro il Sorrento, in quello che rappresenta uno scontro diretto.

Esame Latina per il Crotone, tornato al successo con il Casarano, che a sua volta desidera riscattare un periodo infelice sul piano dei risultati e sfiderà il Team Altamura. Il Monopoli vuole rialzare la testa, per riuscire nell’intento dovrà assicurarsi di piegare la resistenza di un Potenza in fiducia. Derby tra Siracusa e Trapani, nel contesto di uno scenario incerto per via delle vicissitudini societarie che coinvolgono le due realtà siciliane.

VENERDI’ 19 DICEMBRE

Audace Cerignola – Benevento (20:30)

Cosenza – Cavese (20:30)

Giugliano – Casertana (20:30)

SABATO 20 DICEMBRE

Salernitana – Foggia (14:30)

Sorrento – AZ Picerno (14:30)

DOMENICA 21 DICEMBRE

Catania – Atalanta (14:30)

Latina – Crotone (14:30)

Monopoli – Potenza (17:30)

Casarano – Team Altamura (20:30)

Siracusa – Trapani (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 38 punti : gol fatti 30, gol subiti 9, diff. reti +21, gare giocate 18

2.Benevento 38 punti : gol fatti 37, gol subiti 12, diff. reti +25, gare giocate 18

3.Salernitana 35 punti : gol fatti 25, gol subiti 22, diff. reti +3, gare giocate 18

4.Cosenza 33 punti : gol fatti 32, gol subiti 18, diff. reti +14, gare giocate 18

5.Casertana 32 punti : gol fatti 27, gol subiti 21, diff. reti +6, gare giocate 18

6.Crotone 27 punti : gol fatti 25, gol subiti 16, diff. reti +9, gare giocate 18

7.Potenza 25 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 18

8.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 32, diff. reti -4, gare giocate 18

9.Monopoli 24 punti : gol fatti 20, gol subiti 23, diff. reti -3, gare giocate 18

10.Audace Cerignola 24 punti : gol fatti 22, gol subiti 24, diff. reti -2, gare giocate 18

11.*Trapani 23 punti : gol fatti 27, gol subiti 17, diff. reti +10, gare giocate 18

12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 29, gol subiti 23, diff. reti +6, gare giocate 18

13.Sorrento 20 punti : gol fatti 21, gol subiti 24, diff. reti -3, gare giocate 18

14.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 26, diff. reti -9, gare giocate 18

15.Cavese 18 punti : gol fatti 20, gol subiti 24, diff. reti -4, gare giocate 18

16.Foggia 18 punti : gol fatti 14, gol subiti 29, diff. reti -15, gare giocate 18

17.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 32, diff. reti -16, gare giocate 18

18.Siracusa 15 punti : gol fatti 19, gol subiti 29, diff. reti -10, gare giocate 18

19.Latina 15 punti : gol fatti 11, gol subiti 24, diff. reti -13, gare giocate 18

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 21, gol subiti 36, diff. reti -15, gare giocate 18

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***