SERIE C: Allegretto e Casasola nella Top 11 della 16/a giornata di TuttoC

Nella consueta Top 11 settimanale stilata dal portale TuttoC.com, relativamente alla 16/a giornata del girone C di Serie C c’è spazio anche per due giocatori del Catania: Andrea Allegretto e Tiago Casasola.

A proposito di Allegretto, si legge: “Manca Ierardi? Nessun problema. La rosa degli etnei è talmente profonda da sostituire un top player con calciatori altrettanto affidabili e che, come lui, hanno avuto il merito di farsi trovare pronti. Impeccabile”. Su Casasola: “Una sola disattenzione, al 92′. Fisiologica dopo aver giganteggiato per tutta la partita sulla fascia destra. Macina chilometri, come sempre, recuperando un’infinità di palloni e sovrapponendosi con incredibile continuità anche grazie a una condizione atletica eccellente. Valore aggiunto per la categoria”.

Questa la Top 11 nel dettaglio:

Perucchini (Foggia)

Allegretto (Catania)

Scognamillo (Benevento)

Rocchi (Casertana)

Navarro (Atalanta U23)

Casasola (Catania)

Pezzella (Casertana)

Levak (Atalanta U23)

Tumminello (Benevento)

Selleri (Potenza)

D’Ursi (Sorrento)

Allenatore: Floro Flores (Benevento)

