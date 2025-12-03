SERIE C: Allegretto e Casasola nella Top 11 della 16/a giornata di TuttoC

Nella consueta Top 11 settimanale stilata dal portale TuttoC.com, relativamente alla 16/a giornata del girone C di Serie C c’è spazio anche per due giocatori del Catania: Andrea Allegretto e Tiago Casasola.
A proposito di Allegretto, si legge: “Manca Ierardi? Nessun problema. La rosa degli etnei è talmente profonda da sostituire un top player con calciatori altrettanto affidabili e che, come lui, hanno avuto il merito di farsi trovare pronti. Impeccabile”. Su Casasola: “Una sola disattenzione, al 92′. Fisiologica dopo aver giganteggiato per tutta la partita sulla fascia destra. Macina chilometri, come sempre, recuperando un’infinità di palloni e sovrapponendosi con incredibile continuità anche grazie a una condizione atletica eccellente. Valore aggiunto per la categoria”.
Questa la Top 11 nel dettaglio:
Perucchini (Foggia)
Allegretto (Catania)
Scognamillo (Benevento)
Rocchi (Casertana)
Navarro (Atalanta U23)
Casasola (Catania)
Pezzella (Casertana)
Levak (Atalanta U23)
Tumminello (Benevento)
Selleri (Potenza)
D’Ursi (Sorrento)
Allenatore: Floro Flores (Benevento)
