martedì, 16 Dicembre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Barilari (all. Foggia): "Salernitana e Catania, dobbiamo farci trovare...
IntervisteLega Pro

SERIE C – Barilari (all. Foggia): “Salernitana e Catania, dobbiamo farci trovare pronti. Granata in campo 48 ore prima, si poteva fare meglio…”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Città della Spezia

Tre punti contro il Cosenza, uno nello scontro diretto di Siracusa, altri tre al cospetto del Monopoli, che rimane una squadra ben attrezzata in campionato. Momento positivo per il Foggia, che sarà il primo avversario del Catania nel nuovo anno solare. L’allenatore Enrico Barilari sottolinea l’entusiasmo acquisito dai suoi giocatori, provando ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Spazio anche ad una mezza polemica ritenendo che la Salernitana venga agevolata dal calendario:

“Dal punto di vista umano si è creato qualcosa d’importante, speriamo che questo ci possa dare una grande mano nel raggiungimento dell’obiettivo. C’è entusiasmo, voglio alimentarlo. Ora arrivano due partite sulla carta difficili con Salernitana e Catania che affronteremo con la testa un pò più libera ma, al termine di queste gare, potresti di nuovo finire nel calderone e quindi dovremo farci trovare pronti. Non voglio aizzare nessuno ma faccio una mini polemica… noi siamo scesi in campo lunedì sera e rigiocheremo sabato a Salerno. Si poteva fare qualcosa di meglio sul calendario anche perchè la Salernitana è già fortissima di suo, ha giocato 48 ore prima di noi, che avremo poco tempo a disposizione per preparare la gara. Servirebbe maggiore attenzione anche su questi aspetti”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SITUAZIONE DISCIPLINARE: Di Gennaro squalificato, anche Celli e Casasola in diffida
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency