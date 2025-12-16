SERIE C – Barilari (all. Foggia): “Salernitana e Catania, dobbiamo farci trovare pronti. Granata in campo 48 ore prima, si poteva fare meglio…”

Tre punti contro il Cosenza, uno nello scontro diretto di Siracusa, altri tre al cospetto del Monopoli, che rimane una squadra ben attrezzata in campionato. Momento positivo per il Foggia, che sarà il primo avversario del Catania nel nuovo anno solare. L’allenatore Enrico Barilari sottolinea l’entusiasmo acquisito dai suoi giocatori, provando ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Spazio anche ad una mezza polemica ritenendo che la Salernitana venga agevolata dal calendario:

“Dal punto di vista umano si è creato qualcosa d’importante, speriamo che questo ci possa dare una grande mano nel raggiungimento dell’obiettivo. C’è entusiasmo, voglio alimentarlo. Ora arrivano due partite sulla carta difficili con Salernitana e Catania che affronteremo con la testa un pò più libera ma, al termine di queste gare, potresti di nuovo finire nel calderone e quindi dovremo farci trovare pronti. Non voglio aizzare nessuno ma faccio una mini polemica… noi siamo scesi in campo lunedì sera e rigiocheremo sabato a Salerno. Si poteva fare qualcosa di meglio sul calendario anche perchè la Salernitana è già fortissima di suo, ha giocato 48 ore prima di noi, che avremo poco tempo a disposizione per preparare la gara. Servirebbe maggiore attenzione anche su questi aspetti”.

