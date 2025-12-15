lunedì, 15 Dicembre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Benevento, Talia e Romano: "Il pareggio del Catania a...
IntervisteLega Pro

SERIE C – Benevento, Talia e Romano: “Il pareggio del Catania a Potenza ci ha caricato, ora vinciamo a Cerignola”

Redazione
By Redazione
0
115

I calciatori del Benevento Angelo Talia e Raffaele Romano commentano il raggiungimento del Catania in vetta alla classifica del girone C di Serie C, ai microfoni di OttoChannel.

“Giocavamo dopo il Catania, quindi sapevamo del loro pareggio a Potenza, questo ci ha dato uno stimolo in più per andare a vincere. Si è visto da come abbiamo approcciato subito la partita contro il Giugliano, dicendoci nello spogliatoio che avremmo dovuto iniziare a mille e così è stato. Veniamo da tre vittorie di fila. Ora bisogna chiudere in bellezza il girone d’andata, provando a rimanere in vetta”, le parole di Talia. Romano aggiunge: “Alla vigilia sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice, era importante vincere e dobbiamo continuare su questa strada concentrandoci su noi stessi. Ovviamente il pareggio del Catania ci ha dato quella carica in più raggiungere in vetta, anche se il campionato è ancora lungo. Pensiamo partita dopo partita, poi verso la fine del campionato inizieremo a trarre le conclusioni. Serve continuità a Cerignola, sarà un’altra trasferta complicata. Conosco bene l’ambiente, non sarà una gara facile ma come ci siamo detti più volte dobbiamo imporre il nostro gioco, come stiamo facendo nelle ultime partite”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Ancora più di prima, più forti di tutto e tutti!”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 15 Dicembre 2007, Mascara-show con Marino che torna per la prima volta a Catania da avversario
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency