SERIE C: Benevento vera antagonista del Catania? Le indicazioni emerse dallo scontro diretto con la Salernitana

Nel post gara di Picerno, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano aveva spiegato che se avesse visto in tv la partita Benevento-Salernitana lo avrebbe fatto per verificare lo stato di forma delle due squadre, dirette rivali del Catania nella corsa promozione. Ecco che la gara di lunedì sera, equilibrata fino a circa 35-40 minuti, ha poi visto dominare i padroni di casa che hanno sportivamente “maltrattato” la Salernitana.

La portata degli investimenti effettuati da entrambe le società indica un certo bilanciamento nella qualità dei rispettivi organici ma, attualmente, sul rettangolo verde il Benevento dimostra di avere una marcia in più rispetto ai granata. Sanniti letali, con una forte identità di squadra e che si confermano assai prolifici tra le mura amiche. La Salernitana, invece, non di rado si è ritrovata costretta a dover rimontare a situazioni di svantaggio in campionato, il più delle volte riuscendo nell’intento. Stavolta invece, è andata malissimo, evidenziando una fase tutt’altro che impeccabile (come già accaduto in più occasioni) ed un autentico crollo di natura mentale.

Il campo dirà nelle prossime gare se si è trattato di un incidente di percorso o se, invece, questa sconfitta lascerà scorie pesanti a Salerno, ridimensionando la formazione di mister Raffaele. Per intanto la classifica dice che l’incontro del “Vigorito” ha determinato l’allontanamento della Salernitana dal Catania (-3) ed il sorpasso del Benevento sui granata portandosi a -2 dai rossazzurri. Il campionato è ancora lungo e può accadere tutto ed il contrario di tutto quando mancano poche giornate al giro di boa ed un intero girone di ritorno da disputare. Con in mezzo il calciomercato di gennaio che potrebbe modificare in qualche modo gli equilibri del torneo.

Ad oggi sembra essere il Benevento la vera antagonista del Catania. Un’indicazione importante ricavabile dal match di lunedì sera è la spiccata capacità dei sanniti di trovare la via della rete. La squadra di Floro Flores ha azzannato la preda, concentrandosi sulla messa in sicurezza del risultato dopo il 2-1. Anche dopo avere firmato la cinquina, i giallorossi hanno continuato a schiacchiare il piede sull’acceleratore non accontentandosi. Ecco, questo è un aspetto su cui il Catania, ad esempio, dovrebbe migliorare.

Più volte in questa stagione la formazione di Toscano ha lasciato aperto il risultato. Contro la stessa Salernitana gli etnei, dopo una prima frazione sostanzialmente equilibrata, avrebbero potuto dilagare nella ripresa dopo il 2-0 ed invece il passivo per gli ospiti è rimasto invariato. Una maggiore cattiveria in zona gol è auspicabile in casa rossazzurra, nell’attesa che arrivino anche le segnature di un bomber che in questa categoria i gol li ha sempre fatti come Caturano, ma anche Rolfini. Di contro il Catania si conferma re del girone C di Serie C in fatto di reti al passivo, appena 8. Difesa etnea granitica, supportata egregiamente da tutta la squadra e con un portiere che infonde totale sicurezza come Dini.

La fine del girone d’andata si avvicina, i numeri non mentono mai, sono lo specchio fedele di quel che accade in questa stagione. Catania e Benevento sono le squadre che stanno evidenziando maggiore continuità rispetto agli altri competitor e, non a caso, occupano i primi due posti nella graduatoria. Vietato mollare la presa, perchè proprio la continuità nelle prestazioni e nei risultati farà la differenza per arrivare al raggiungimento dell’ambito traguardo.

