SERIE C – Bisoli: “Lotta a quattro. Gli aspetti decisivi per vincere il campionato. FVS? Meglio il VAR ‘vero’, oppure lasciamo perdere”

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Brescia, Cosenza, Vicenza e Perugia tra le altre, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio e Il61. Ha focalizzato l’attenzione anche sulla lotta promozione nel girone C di Serie C e lo strumento del FVS. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com:

“Cosenza è un ambiente che conosco molto bene: lì da un momento all’altro può scattare la scintilla. Quando il popolo rossoblù si riunisce con la squadra e lo stadio si riempie di 10-11 mila spettatori (o anche di più), diventa un fortino inespugnabile. È una squadra forte: hanno tenuto tantissimi giocatori che l’anno scorso erano in Serie B. Conosco bene Florenzi, Mazzocchi, D’Orazio: so il valore che hanno in questa categoria. Poi ci sono Salernitana, Catania, Benevento: tutte corazzate. Queste quattro si giocheranno le prime quattro posizioni. Decisiva sarà la costanza, un pizzico di fortuna e chi arriverà a marzo con meno infortuni e l’ambiente più carico”.

“Il FVS mi sembra uno “scopiazzare” il VAR, ma a metà. Quante volte l’arbitro ha cambiato idea dopo il richiamo dalla panchina? Io dico pochissime: su 100 casi, 90 restano con la decisione iniziale, perché altrimenti dovrebbero ammettere l’errore davanti a tutti. O mettiamo il VAR ‘vero’, come in Serie A e B – con più telecamere e professionisti che hanno gli stessi strumenti dei colleghi delle categorie superiori – oppure lasciamo perdere. Bisogna tornare a un calcio più semplice a livello tecnologico, ma fare dieci passi avanti su come ci si allena. In Italia ci alleniamo meno degli altri paesi: serve più voglia di fare fatica e di insegnare ai ragazzi anche come ci si comporta in campo e fuori. Quello sì che renderebbe il nostro calcio più bello”.

