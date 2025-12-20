SERIE C – Braglia: “I campionati si vincono da gennaio in poi…”

Difficile stabilire, oggi, chi è favorito per la promozione diretta in cadetteria tra le compagini in lotta nel girone C di Serie C. Piero Braglia, esperto allenatore con trascorsi da calciatore con la maglia del Catania negli anni ’80, rilascia le seguenti dichiarazioni su TMW Radio e il61: “Catania, Benevento, Salernitana e Cosenza ai primi posti del girone C? In questo momento la classifica dice questo. Poi inizia un mercato lungo: bisogna vedere come reagiranno le società e come si sposteranno gli equilibri. Ho sempre detto che i campionati si vincono da gennaio in poi: prima è tutto bello, poi subentrano le difficoltà. Ci sono equilibri ancora da scoprire. Il bello della C è proprio questo: inizia ora un mese importante, poi a marzo si vede l’indirizzo. E c’è la lunghissima coda dei playoff, che può raccontare un’altra storia”.

