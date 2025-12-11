giovedì, 11 Dicembre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Buscè (all. Cosenza): "Non molliamo, ma la rosa è...
IntervisteLega Pro

SERIE C – Buscè (all. Cosenza): “Non molliamo, ma la rosa è corta. Il girone di ritorno sarà ancora più difficile”

Redazione
By Redazione
0
71
foto Corriere della Calabria

In questo momento il Cosenza rientra a pieno titolo tra le squadre che provano ad inseguire la vetta della classifica. L’allenatore rossoblu Antonio Buscè lascia intendere, tuttavia, che per provare a giocarsela fino in fondo si attende qualche innesto dal mercato di gennaio nell’ottica di aggiungere ricambi di qualità. Queste le sue parole in sala stampa:

“A volte vorrei dare un turno di riposo in qualche ruolo ma non posso, abbiamo problemi numerici. Inizio ad essere stanco, ma tutti lo sono perchè la rosa è corta. Rimarco il lavoro che la squadra sta facendo, meritando i miei complimenti. Non è detto che poi si possa vincere perchè gli altri avversari sono attrezzati, certamente non stupidi. Il girone di ritorno sarà ancora più diffiicle. Nei gironi A e B i giochi sono quasi fatti, mentre nel gruppo C nessuno molla. E’ bagarre in tutte le zone di classifica, qui il campionato è più agguerrito. Noi stiamo andando ben oltre le difficoltà, questa squadra si sta facendo un c**o così. Se l’aspettativa è quella di raggiungere i playoff, va bene. Se, invece, l’obiettivo è di arrivare a qualcosa d’importante – noi con sacrificio, impegno e serietà nel lavoro ci stiamo provando – serve l’aiuto di tutti. Nessuno escluso”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI – Andujar: sulla schiena anche il tatuaggio di Sant’Agata
Articolo successivo
MERCATO: alcune regole da ricordare in vista della sessione invernale
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency