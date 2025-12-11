SERIE C – Buscè (all. Cosenza): “Non molliamo, ma la rosa è corta. Il girone di ritorno sarà ancora più difficile”

In questo momento il Cosenza rientra a pieno titolo tra le squadre che provano ad inseguire la vetta della classifica. L’allenatore rossoblu Antonio Buscè lascia intendere, tuttavia, che per provare a giocarsela fino in fondo si attende qualche innesto dal mercato di gennaio nell’ottica di aggiungere ricambi di qualità. Queste le sue parole in sala stampa:

“A volte vorrei dare un turno di riposo in qualche ruolo ma non posso, abbiamo problemi numerici. Inizio ad essere stanco, ma tutti lo sono perchè la rosa è corta. Rimarco il lavoro che la squadra sta facendo, meritando i miei complimenti. Non è detto che poi si possa vincere perchè gli altri avversari sono attrezzati, certamente non stupidi. Il girone di ritorno sarà ancora più diffiicle. Nei gironi A e B i giochi sono quasi fatti, mentre nel gruppo C nessuno molla. E’ bagarre in tutte le zone di classifica, qui il campionato è più agguerrito. Noi stiamo andando ben oltre le difficoltà, questa squadra si sta facendo un c**o così. Se l’aspettativa è quella di raggiungere i playoff, va bene. Se, invece, l’obiettivo è di arrivare a qualcosa d’importante – noi con sacrificio, impegno e serietà nel lavoro ci stiamo provando – serve l’aiuto di tutti. Nessuno escluso”.

