SERIE C – Canonico (Pres. Foggia): “Arbitraggio scandaloso a Salerno”

Vittoria sofferta, quella ottenuta dalla Salernitana contro il Foggia, che ha lasciato spazio anche ad alcune polemiche sulla direzione arbitrale dell’incontro. Il presidente del club rossonero Nicola Canonico ha espresso toni molto duri a tal proposito, senza nascondere l’amarezza per una sconfitta ritenuta condizionata da episodi contestati: “L’arbitraggio è stato a dir poco scandaloso, con decisioni discutibili che hanno condizionato il match. Undici contro undici sarebbe stata un’altra partita. Dispiace perché i tifosi presenti qui a Salerno avrebbero meritato un risultato diverso”, le parole riprese da Antenna Sud.

