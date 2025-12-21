domenica, 21 Dicembre 2025
HomeIntervisteSERIE C - Canonico (Pres. Foggia): "Arbitraggio scandaloso a Salerno"
IntervisteLega Pro

SERIE C – Canonico (Pres. Foggia): “Arbitraggio scandaloso a Salerno”

Redazione
By Redazione
0
400
Nicola Canonico

Vittoria sofferta, quella ottenuta dalla Salernitana contro il Foggia, che ha lasciato spazio anche ad alcune polemiche sulla direzione arbitrale dell’incontro. Il presidente del club rossonero Nicola Canonico ha espresso toni molto duri a tal proposito, senza nascondere l’amarezza per una sconfitta ritenuta condizionata da episodi contestati: “L’arbitraggio è stato a dir poco scandaloso, con decisioni discutibili che hanno condizionato il match. Undici contro undici sarebbe stata un’altra partita. Dispiace perché i tifosi presenti qui a Salerno avrebbero meritato un risultato diverso”, le parole riprese da Antenna Sud.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Momento di grande unione tra le componenti. Conta anche la presenza di Pelligra”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 21 dicembre 2008, si ferma a Catania la corsa della Roma
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency