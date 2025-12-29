lunedì, 29 Dicembre 2025
SERIE C: Catania, programma gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno con date e orari. Tra domenica 1 e giovedì 5 marzo, tappa a Salerno e Benevento

foto Catania FC

La Lega Pro riporta il programma gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari, precisando che le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione per esigenze organizzative e/o televisive. Queste le partite del Catania nel dettaglio:

5ª GIORNATA DI RITORNO, SABATO 31 GENNAIO
Sorrento – Catania, 14:30
6ª GIORNATA DI RITORNO, VENERDI’ 6 FEBBRAIO
Catania – Trapani, 20:30
7ª GIORNATA DI RITORNO, MARTEDI’ 10 FEBBRAIO
Catania – Audace Cerignola, 20:30
8ª GIORNATA DI RITORNO, SABATO 14 FEBBRAIO
Siracusa – Catania, 17:30
9ª GIORNATA DI RITORNO, DOMENICA 22 FEBBRAIO
Catania – Giugliano, 14:30
10ª GIORNATA DI RITORNO, DOMENICA 1 MARZO
Salernitana – Catania, 14:30
11ª GIORNATA DI RITORNO, GIOVEDI’ 5 MARZO
Benevento – Catania, 20:30
12ª GIORNATA DI RITORNO, LUNEDI’ 9 MARZO
Catania – Casertana, 20:30

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

