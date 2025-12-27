SERIE C – Cavagnis: “Campionato apertissimo, il Catania mette pressione al Benevento. Sarà un mercato attento”

Alberto Cavagnis, ex osservatore di squadre come Vicenza, Udinese e Parma – da qualche anno direttore sportivo – vede così la lotta ai piani alti della classifica del girone C di Serie C con una riflessione anche sul mercato di gennaio, ai microfoni di TuttoC.com: “Squadre come Cosenza e Casertana stanno rendendo il campionato molto aperto. Il girone C è tutto aperto, alcune squadre con le ultime vittorie hanno rimesso a posto la classifica. Il Catania sta mettendo pressione al Benevento, che con il cambio di allenatore ha cambiato passo. Oggi però è difficile indicare una favorita netta. Il mercato di gennaio sarà molto attento. Bisognerà andare su profili sicuri, funzionali, sia per chi punta in alto sia per chi deve salvarsi. Non sarà un mercato numerico, ma mirato a innalzare davvero il livello delle rose”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***