SERIE C: Chiricò, voci di un interesse della Salernitana ma per il Casarano è incedibile

Negli ultimi giorni si era sparsa la voce di un possibile assalto della Salernitana nei confronti di Cosimo Chiricò. Il Casarano, squadra in cui attualmente il fantasista ex Catania milita, ha però fatto sapere direttamente dalle parole del direttore sportivo dei pugliesi Antonio Obbiettivo, che Chiricò “sta bene a Casarano e non si muove”. Il 34enne calciatore di Mesagne, pertanto, proseguirà la stagione con la maglia rossazzurra del Casarano. Finora Chiricò ha vissuto un campionato da assoluto protagonista con 11 gol e 7 assist su 19 presenze, trovando evidentemente il contesto ideale per esprimere al meglio le sue potenzialità.

