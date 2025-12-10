SERIE C | Corbari e Toscano tra i Top di giornata di TuttoC: “Quanto è profonda la rosa etnea. E pensare che qualcuno aveva messo in discussione l’allenatore…”

Andrea Corbari e l’allenatore Domenico Toscano inseriti tra i principali protagonisti della 17/a giornata del girone C di Serie C. Il portale TuttoC sottolinea in particolare la profondità della rosa del Catania: “Mancavano tanti titolari per infortunio, eppure la capolista ha battuto in scioltezza e senza mai soffrire un Crotone che proprio non riesce a svoltare”. Il gol di Corbari contribuisce a portare il Catania a +5 sulla Salernitana conservando il vantaggio sul Benevento. In merito a mister Toscano si legge: “E pensare che dopo il pari interno col Sorrento qualcuno lo aveva anche messo in discussione. In C il bel gioco è utopia, lui ha avuto il merito di trasmettere al gruppo una mentalita’ vincente e una organizzazione difensiva impeccabile”.

Questa la Top 11 del girone C nel dettaglio:

Nunziata (Cavese); Saio (Benevento), Anastasio (Salernitana); Mogentale (Team Altamura), De Marco (Potenza), Corbari (Catania), Crecco (Sorrento); Chiricò (Casarano), Contini (Siracusa), Achour (Cosenza). Allenatore: Toscano (Catania)

