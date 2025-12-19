SERIE C – Crotone in affanno, il presidente: “Ridimensioneremo ancora i costi, dobbiamo sopravvivere”

Club di Serie C sempre più in fatica. Ne sa qualcosa anche il Crotone Calcio, che avvierà un ulteriore ridimensionamento dei costi, con maggiore spazio ai giovani e un’attenzione ancora più rigida al bilancio. Ne ha parlato il presidente Gianni Vrenna in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da ilrossoblu.it:

“Per quanto riguarda il centro sportivo, abbiamo dovuto smontare alcune strutture e ci stiamo allenando in condizioni molto difficili. Negli ultimi anni non abbiamo fatto promesse ai tifosi o alla città, abbiamo solo detto che avremmo provato a rendere il campionato competitivo, anche se non possiamo competere con società che investono milioni di euro. Mio figlio Raffaele (direttore generale) negli ultimi anni ha ridotto i costi con grandi sacrifici, garantendo la sopravvivenza della società. È importante mantenere il Crotone in piedi, a differenza di quanto è successo a Rimini, Trapani o Siracusa. Grazie a lui abbiamo potuto gestire una squadra competitiva senza compromettere il bilancio. Purtroppo da gennaio dovremo ridimensionare ulteriormente i costi: l’obiettivo è preservare il gruppo e le famiglie che vi lavorano. La società dà la possibilità di assistere alle partite con prezzi tra i più bassi d’Italia, ma il pubblico è diminuito e probabilmente non potremo più sostenere queste condizioni l’anno prossimo”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***