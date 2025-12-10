mercoledì, 10 Dicembre 2025
SERIE C – D.S. Mignemi: “Catania, rosa profonda e completa. Mercato di gennaio può spostare equilibri, attenzione alle fregature…”

Il direttore sportivo Davide Mignemi parla della corsa promozione in Serie C, ai microfoni di TuttoC.com:

“Vicenza, Arezzo e Catania le tre favorite per la promozione diretta? Per quello che sta dicendo il campo restano loro le papabili. Però con dei distinguo. I veneti corrono spediti verso la promozione, negli altri due gironi le situazioni sono più combattute. Ascoli e Ravenna nel Girone B, Benevento, Salernitana e Cosenza nel Girone C cercheranno di spostare gli equilibri. E il mercato invernale potrebbe dare una mano a modificare quest’ultimi”.

“Chi arriva da aspettative forti ma in qualche modo non ha ancora performato al meglio, come Brescia e Salernitana, sicuramente saranno protagoniste sul mercato. Intendiamoci, entrambe stanno disputando un buon campionato ma, in entrambi i casi, le piazze vogliono vincere. La profondità e la completezza della rosa di Vicenza, Arezzo e Catania le altre non le hanno e proveranno ad apportare correttivi in tal senso nelle prossime settimane. Però bisogna fare attenzione. Il calciomercato di gennaio può dare più fregature che vantaggi perché sul mercato vengono messi dei profili dí calciatori che hanno fatto male da altre parti o che non stanno giocando. Li sta alla bravura dei Direttori capire chi si può integrare subito nei meccanismi della squadra”.

