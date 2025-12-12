venerdì, 12 Dicembre 2025
SERIE C – Dametto (Cosenza): “Speriamo in un passo falso delle prime della classe…”

Così Paolo Dametto, difensore del Cosenza, intervistato da La Gazzetta del Sud: “Non ci sono partite facili, specialmente adesso con gli avversari che ti affrontano con la bava alla bocca alla ricerca della salvezza. Il Picerno ha creato difficoltà anche al Catania, sapevamo che sarebbe stata una partita complicata ma siamo stati bravi a non perdere mai la pazienza. Abbiamo compiuto una gara intelligente, da grande squadra. Dobbiamo conquistare questi sei punti messi in palio dalle sfide in calendario a conclusione del girone d’andata per restare quanto più vicini possibili alle squadre che sono davanti, e chissà, sperare anche in un loro passo falso. Non possiamo però sprecare troppe energie e guardare gli altri, in questo momento è fondamentale rimanere concentrati sul nostro percorso. A marzo, poi, guarderemo la classifica”.

