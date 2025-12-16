martedì, 16 Dicembre 2025
SERIE C – De Vito: “Lotta promozione? Il Catania mi convince”

Redazione
By Redazione
0
0

Marco De Vito, ex difensore – tra le altre – di Monopoli, Reggina e Lucchese, su TMW Radio e il61 parla della lotta promozione nel girone C di Serie C: “A me convince il Catania. Ha un allenatore che sa cosa significa vincere un campionato – ne ha già vinti tanti. È una società che sta investendo tanto e soprattutto bene: non sempre investire tanto porta alla vittoria. Penso che alla lunga il Catania avrà la meglio sulle altre, anche se dietro ci sono realtà come Benevento, Salernitana, Cosenza. Con un tecnico esperto e capace di stare in vetta, alla fine la spunterà il Catania”, le parole di De Vito riprese da TuttoC.com.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

