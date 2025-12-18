SERIE C – Di Bari (D.S. Potenza): “Catania, avrei voluto vedere come sarebbe finita in 11 contro 11…”

Così il direttore sportivo del Potenza Giuseppe Di Bari commenta il momento attraversato dalla squadra lucana, tornando anche sul pareggio maturato al ‘Viviani’ contro il Catania. Queste le sue parole ai microfoni di Telesveva, riprese da tuttopotenza.com: “È una fase che va cavalcata in tutte le maniere. Ci sono tanti infortunati e chi è stato chiamato in causa, anche chi ha giocato meno, ha dimostrato il proprio valore. Contro il Catania avevamo tanti indisponibili tra infortuni e virus intestinale, abbiamo dovuto fare la conta per mettere undici giocatori in campo. Con tutto il rispetto per il Catania, avrei voluto vedere come sarebbe finita in parità numerica”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***