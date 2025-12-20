SERIE C – Di Carlo (all. Gubbio): “Bruzzaniti giocatore pronto per il salto di qualità”

L’esperto allenatore del Gubbio Domenico Di Carlo esprime il proprio giudizio sulle qualità del fantasista Giovanni Bruzzaniti, per il quale lo stesso tecnico del Catania Domenico Toscano non ha fatto mistero di ritenerlo un profilo che potrebbe fare al caso dei rossazzurri. Queste le parole di Di Carlo sul calciatore attualmente in forza al Pineto: “Bisogna prestare attenzione raddoppiando la marcatura su un giocatore che, comunque, anche quando ne ha due davanti trova sempre il buco per centrare di rientrare o andare sul fondo e mettere la palla dentro. L’anno scorso ha disputato un campionato eccezionale, in questa stagione lo sta ripetendo. Bruzzaniti è pronto per affrontare una categoria importante, trasferendosi in una squadra di B oppure in lotta per la vittoria del campionato di C perchè è quello che merita sul campo”.

