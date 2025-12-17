SERIE C – Di Gennaro nella Top 11 di TuttoC: “Leader indiscusso del Catania”

“«Contro tutto e tutti»“, frase pubblicata sui social e che fa capire quanto gli etnei credano fortemente nella promozione diretta. Un gruppo formato da tanti calciatori che mettono in campo esperienza e cattiveria agonistica. Lui è leader indiscusso e, ancora una volta, non sbaglia un solo intervento contro un attacco comunque valido come quello del Potenza”, evidenzia il portale TuttoC.com che inserisce il difensore del Catania nella Top 11 del girone C della 18/a giornata recentemente trascorsa.

Questi tutti i giocatori ritenuti meritevoli di un inserimento nella speciale formazione dei migliori, indicando in Federico Coppitelli (Casertana) il migliore allenatore di giornata: Cucchietti (Potenza); Di Gennaro (Catania), Heinz (Casertana), Simonetti (Benevento); Achik (Salernitana), Cuccurullo (Sorrento), Doumbia (Team Altamura), Romano (Benevento); Canotto (Trapani), Orlando (Cavese), Winkelmann (Foggia).

