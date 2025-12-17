mercoledì, 17 Dicembre 2025
HomeCalcio CataniaSERIE C - Di Gennaro nella Top 11 di TuttoC: "Leader indiscusso...
Calcio CataniaCatania NewsLega ProStatistiche

SERIE C – Di Gennaro nella Top 11 di TuttoC: “Leader indiscusso del Catania”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

«Contro tutto e tutti»“, frase pubblicata sui social e che fa capire quanto gli etnei credano fortemente nella promozione diretta. Un gruppo formato da tanti calciatori che mettono in campo esperienza e cattiveria agonistica. Lui è leader indiscusso e, ancora una volta, non sbaglia un solo intervento contro un attacco comunque valido come quello del Potenza”, evidenzia il portale TuttoC.com che inserisce il difensore del Catania nella Top 11 del girone C della 18/a giornata recentemente trascorsa.

Questi tutti i giocatori ritenuti meritevoli di un inserimento nella speciale formazione dei migliori, indicando in Federico Coppitelli (Casertana) il migliore allenatore di giornata: Cucchietti (Potenza); Di Gennaro (Catania), Heinz (Casertana), Simonetti (Benevento); Achik (Salernitana), Cuccurullo (Sorrento), Doumbia (Team Altamura), Romano (Benevento); Canotto (Trapani), Orlando (Cavese), Winkelmann (Foggia).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Donnarumma potrebbe tornare in campo dal 1′. Pelligra, alcuni impegni istituzionali”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency