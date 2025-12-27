sabato, 27 Dicembre 2025
SERIE C – Degli Esposti (D.S. Casertana): “Lotta promozione? Siamo gli intrusi, la B nostro grande sogno”

Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana, non si nasconde alla trasmissione Alè Casertana. Ecco le parole del dirigente rossoblu riprese da tuttocasertana.it: “Chi lavora per questa società non dorme la notte pur di fare del proprio meglio. Nessun presidente non gioca per non vincere un campionato, anzi in B c’è una mutualità diversa, in particolare di diritti tv. La B sarebbe il più grande sogno della nostra vita, ben sapendo che davanti a noi ci sono quattro squadre che hanno speso fior di quattrini e che hanno un passato nelle categorie superiori. È un’impresa titanica ma prometto che faremo del nostro meglio. Se non arriveremo primi, arriveremo secondi o terzi. Mal che vada, ci giocheremo le nostre carte ai playoff. Noi siamo gli intrusi, per il momento. Il gruppo è il nostro punto di forza”.

