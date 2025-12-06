SERIE C – Faggiano (D.S. Salernitana): “Il campionato non finisce qui. Dobbiamo ancora trovare un equilibrio. Inglese inamovibile, Longobardi lo volevano diverse squadre”

Il Direttore Sportivo della Salernitana Daniele Faggiano in conferenza stampa ritiene che c’è ancora tutto il tempo per rimediare in campionato. Queste alcune delle parole più significative evidenziate:

“Fino a lunedì scorso, prima di scendere in campo contro il Benevento, eravamo primi in classifica. Non ho mai visto una squadra vincere tutte le partite o non perderne alcuna. Il Catania ha perso una gara in meno rispetto a noi, il Benevento 4 finora. Contro le dirette concorrenti abbiamo perso, ma poi ci sono sempre le gare di ritorno ed il campionato non finisce qui. Il Catania da anni prova a vincerlo, idem il Benevento, noi sapevamo dall’inizio di avere una squadra tutta nuova eppure siamo tra le prime 4-5 al giro di boa. Sento dire che il Catania si sta rafforzando, ma come fa se il mercato invernale è ancora chiuso? Io questi giocatori che ho me li tengo tutti se non fanno ca**te. Intervenendo con oculatezza a gennaio”.

“I cali fanno parte del calcio. Voglio una maggiore fame e attenzione in campo. E’ dura per tutti fare punti in questo campionato. Tutti avevano dato per spacciato il Siracusa ma io ho sempre detto che avrebbe dato filo da torcere, lo stesso Catania ha vinto a Picerno 1-0 gestendo. Noi ancora dobbiamo trovare un equilibrio“.

“Roberto Inglese? Capisco che possa non fare bene qualche partita, l’assist per il gol di Ferrari contro il Potenza però se lo è inventato lui. Inglese per me è inamovibile, può bussare chi vuole. Longobardi? E’ passato quasi per un acquisto tanto per farlo ma non è così. Può giocare da quinto sia a destra che a sinistra. Anche in estate avevo pensato a lui ma non c’erano le condizioni per lasciare Rimini. Adesso mi sono fiondato cercando di farlo venire quanto prima a Salerno nonostante diverse squadre (tra le quali il Catania, ndr) lo volessero”.

