SERIE C – Fontana: “Bella lotta, nel girone C si combatte punto su punto. Il Catania ha il carattere di Toscano”

Gaetano Fontana, ex allenatore – tra le altre – di Latina, Cosenza, Juve Stabia e Casertana, ai microfoni di Tmw Radio si sofferma sulla lotta promozione nel girone C di Serie C dopo 17 giornate. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com:

“A livello di espressione di gioco, il Benevento è la squadra che è riuscita a coniugare qualità e risultati, mentre reputo il Catania una formazione tosta e difficile da affrontare, pragmatica e molto cinica, anche se tante volte non è spettacolare. Ha il carattere di Toscano che sa come si vince, conosce questo campionato e ha puntato forte sui suoi ragazzi. La Salernitana, come l’Ascoli, ha rivoluzionato un po’ tutto ma è chiamata a recitare un ruolo fondamentale: la piazza di Salerno si aspetta una promozione diretta, ma non sarà semplice. Mi piace tanto il Cosenza per come sta esprimendo il suo calcio, mentre credo che la sorpresa sia la Casertana perché sta facendo un gran bel lavoro e si trova a ridosso delle prime quattro della classifica. Sta dando fastidio a tante squadre, anche se magari avrà qualche chance in meno delle altre. Sarà una bella lotta tra squadre che combattono punto a punto“.

